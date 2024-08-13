Про машины «военных» в Киеве Алексей Курпас

2024-08-13 21:05 592

Каждое утро в 7-30 я проезжаю одним и тем же маршрутом в Киеве и КАЖДЫЙ раз в правом ряду для ОБЩЕСТВЕННОГО транспорта меня обгоняет обычный белый автомобиль, но с синей мигалкой и сиреной вместо сигнала, требуя уступить ему дорогу.

Если б это было единожды или во время какого то ЧП в столице, я б понял, но закрадывается мысль, что просто чью то задницу везут на работу! И возникает вопрос « а какого х…?». Еще и машинка то новенькая, там у пацанов таких нет. Я знаю, что такое радость бойцов, которым привозишь 15-20 летние, но обслуженные машины и какую функцию они там выполняют. Я знаю сколько уже для моих друзей отремонтировано машин, чтобы они не подвели там и я не понимаю, что такое количество машин с опознавательными знаками для передовой делают тут. Есть конечно побитые и подстреленные, которые зашли сюда на ремонт или с хозяином в короткий отпуск (таких от силы пару штук на сотню), но это точно не про нулячие пикапы на которых муха не сидела!

Те машины, которые получили камуфляжную раскраску или заветный белый крестик (скорее сильным авансом) почему то еще и ездить по правилам не умеют. Правила в прифронтовой полосе конечно свои и как бы ты крут не был, но против танка («бэхи» да даже Хаммера) на своем пикапе потенциальный смертник, а тут что, «король дороги»? Или едущая в соседнем ряду девочка (чей муж вполне может быть на передке) за рулем своей машины чем то провинилась, что ты ее подрезаешь как последний «м…»? Военные, сидящие в Киеве, создали из себя какую то касту неприкасаемых и из-за них доверие людей к тем, кто реально на фронте, падает и ребята, приезжая сюда на пару дней с удивлением спрашивают «друже, а что случилось, раньше со мной все соседи по дому, даже которых не знаю, здоровались, улыбались, место для машины уступали, а сейчас хорошо хоть не плюют в лицо и не сожгли машину». Как то так грустно.

Грустнее выглядит только экипированный по полной (включая прибор ночного видения) боец на блок-посту под Каменец-Подольским, начинаешь переживать, что румыны таки могут напасть на нас…