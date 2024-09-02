Укротитель чеченцев и «дружественный огонь»… Алексей Курпас

2024-09-02 20:28 296

Сбить предателя и агента, работающего в системе офиса президента Украины можно? Судя по всему вряд ли, ведь он лично «убивал чеченцев» (хотя представители Ичкерии как раз воюют на нашей стороне против россиян и КАДЫРОВЦЕВ), тем более что у него есть главный оберег – глава Офиса президента.

За что же его держат в офисе? Ну точно не за убийство мифических «чеченцев», хотя есть информация, что в первый месяц войны наши сами друг друга немного «подстреливали», может именно среди них и были люди чеченской национальности, которых «по неосторожности» героически застрелил друг главы офиса.

Ну и точно не за наведения порядка с правоохранительной системой и антикоррупционными действиями. По информации наших западных партнеров на сегодняшний день уровень коррупции в Украине самый высокий за последние 10 лет! А кто управляет, по информации президента Украины, силовиками и считается самым эффективным? Правильно, «ликвидатор чеченцев», или, как говорят в силовом блоке, кассир и решала по силовым структурам.

Но этого кадра президент сохранил, а того, кто верой и правдой служил, оберегая небо Украины, решил обнулить за потерю одного F 16. И это правда, хотя «кто то утверждает», что это не правда. Соглашусь, потеря самолета стало не поводом, а информационной составляющей. В реалии в нашей армии за последний год очень много странных снятий/назначений и, к сожалению, результат мы видим на линии фронта.

В этих условиях пример пусть и плохого, но мира, становится привлекательным для украинцев, но всегда есть возможность отматать назад.