Вы все не Усик… Алексей Курпас

2024-09-23 14:50 407

Уже почти неделю все обсуждают, как боксера Александра Усика задержала польская полиция в аэропорту и САМ президент Украины Владимир Зеленский вмешался, что бы боксера отпустили.

А кто-нибудь слышал, что бы президент заступился за простого украинца с фамилией Пузик? Я, например, нет. За то я знаю сотни примеров, когда украинцы за границей не могут даже до представителя посольства, скажу даже больше, теперь мужчины возраста Усика не могут свободно выехать за границу, а уж если там будут пойманы полицией, то могут быть еще и депортированы на родину. Но мы всей страной дружно хлопаем в ладоши «какой президент молодец, заступился за Усика».

У меня такое чувство, что Единый марафон делает из нас идиотов. Мы радуемся, когда отпускают задержанного Усика и гневно улюлюкаем, когда из страны не может выехать Порошенко, который для страны и армии сделал точно не меньше Усика. Мы с переживанием следим за огромной олимпийской сборной в Париже, в подготовку которой за два года вложили 2 миллиарда гривен, и кривимся во Львове, когда жители оккупированных Олешек пытаются устроится на работу со своим не совсем чистым украинским, потому что государство платит им всего 2 тысячи гривен в месяц, на которые даже комнату не снять. Мы собираемся толпами под городскими администрациями и требуем денег на ЗСУ, но мы не выходим под минобороны и не спрашиваем у чиновников почему яйца по 17 и куда девался ТРИЛЛИОН гривен на армию.

А помните, те кто голосовал за нынешнего президента, что он вам обещал? Никаких друзей во власти, никаких коррупционных схем, все мы президенты, поляки будут проситься на работу в Украину и много еще всякой фигни. Ну а если с нами что то случается, то и заступиться некому ведь мы не усики…

 

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