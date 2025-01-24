Как же надо любить власть… Алексей Курпас

2025-01-24 15:40 259

Украинская демократия очень странная, лишь немногие лидеры/политические силы готовы отдать власть добровольно, просто проиграв выборы. Не могу понять почему, но те, кто дорываются до власти, по другому и не скажешь, не хотят ее отдавать. При том, что деньги, которые они умудряются выкачать из несчастной нищей страны исчисляются как минимум сотнями миллионов долларов, а как максимум – страшно представить. И почему то им все сходит с рук. Даже то, что отобрали у «врагов народа», перешло в руки не народа, а других собственников. Почему то вспоминается история с покупкой Киевэнерго при Януковиче, когда Ахметов одолжил деньги у «своего» банка на покупку пакета акций, стал полноценным владельцем компании, в конце года выплатил себе дивиденды от Киевэнерго, которые покрыли кредит с процентами его же банку. А вам так слабо?

Но это дела давно минувших дней, а сейчас «новая власть» просто подминает под себя все в стране с помощью правоохранителей. И если бизнес-структуры уже массово перешли под контроль команды «антагониста барыги», то местные городские и областные власти еще сопротивляются и вдохновляющим фактором для них остается Кличко, которого уже пятый год пытается сбить случайный в политике человек. Но в этот раз его, случайного человека, попытки могут стать успешными, ведь все уже отработано на Чернигове, плюс взят опыт регионалов в Киеве при Януковиче. Реально шанс у Кличко удержаться у власти даже с историей «всенародно избранный мэр» приближаются к нулю. Для тех, кто «пришел на один срок», но хочет пойти по стопам лукашенко принципиально важно свалить мэра Киева, чтобы объяснить остальной Украине, кто тут реальный хозяин.

И это пока американцы не сказали «фу» и «сидеть», как раз ОПа решила воспользоваться коротким безвременьем, чтобы выиграть свою битву за Киев. В феврале 2022 уже они «обороняли» Киев, а их «рэмбо недоделанный» убивал невидимых чеченцев. И пока реальные безвестные герои без обмундирования и со своим оружием останавливали русню, нереальные «герои» становились героями Украины или бухали вино на Банковой. Через месяц три года с момента полномасштабного вторжения, тех, кто остановил русню все меньше, а тех, кто себе вешает на грудь медальки за это все больше, увы…