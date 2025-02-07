Легитимность и острова Алексей Курпас

2025-02-07 08:14 259

Тут один политический деятель современности заявил, что его поддерживает 73 процента украинцев и он готов дальше участвовать в выборах и руководить тем, что осталось от страны после его руководства.

Но есть нюанс… Его электорат или выехал с территории Украины в разных направлениях (по самым скромным подсчетам, людей с правом голоса выехало порядка 5 миллионов), или разочаровался настолько, что не готов голосовать за своего «лидера».

И это логично. Давайте вспомним, что нам обещал «персонаж сериала», за которого голосовали, как за реального.

«Чтобы закончить войну надо просто перестать стрелять». Если бы украинцы 24 февраля 2022 года «прислушались» бы к этому «экспертному» мнению, то убийства в Буче можно было бы умножить как минимум на 100.

Возможно, что для завершения войны «кто-то» готов был стать на колени перед путиным. Но, договариваться с диктатором это вам не «по клавишам стучать».

США абсолютно логично загоняют Украину в переговорный процесс, ведь там понимают, что украино-российской войне все равно когда-то придет конец и в ней не будет победителя, ведь одни задекларировали, как минимум, границы до 2022 года, а вторые настаивают на полноценных субъектах российской федерации в рамках границ наших областей.

И вот в этой ситуации, когда в стране НЕТ людей (выехали), когда патриоты ПОГИБЛИ на востоке страны, когда ПРОТИВНИКИ власти получают подозрения от силовиков, когда местная власть перестала быть выборной, а стала заложницей «присосавшихся к бюджетам пьявок», кто-то пытается додоить несчастную страну .

И назовут все это компромиссом.

И сохранятся многие где-то на островах после позорного бегства.

Неужели все будет именно так?