Что нас ждет после завершения войны Алексей Курпас

2025-05-23 10:10 259

Состоялся у меня на днях разговор непростой с друзьями, двое из которых действующие военнослужащие и сейчас тут в отпусках (причем один по ранению), а еще двое комиссованы по ранениям, то есть не диванные эксперты. Так вот именно они завели разговор о том, что будет, когда закончится война. Причем вопросов как закончится и как долго продлится мир – не было, а вот кто же будет страну восстанавливать – вопрос первоочередный.

Сразу о грустном. Как только откроют границы из оставшегося населения (по разным подсчетам сейчас в стране не более 30 миллионов жителей) кто-то рванет в Европу, а из тех, кто в Европу уехал раньше назад может вернуться. Сорее всего заметного прироста рабочих рук не будет. И это опять же без учета, что только в этом году ожидается серьезный отток выпускников школ в европейские ВУЗы. А такая ситуация – это дефицит рабочих рук в стране на уровне 5-6 миллионов человек. Европейское толерантное общество уже просчитало все варианты и готово перенаправить в нашу страну всех потенциальных мигрантов из Сирии, Газы, Ливии, африканских стран – то есть из неспокойных регионов. И за это в ЕС готовы платить Украине и наша власть (как нынешняя, так и любая другая) согласится с вероятностью 99,99%. На россии эта проблема давно уже очень острая, правда там в качестве диаспор выступают узбеки и таджики.

Можно конечно что угодно говорить про пропаганду рашистов, но если уже даже не американские политики, а европейцы говорят, что «нам удобно, когда украинцы останавливают рф и чем дольше они это будут делать, тем спокойнее нам». То есть, нас будет все меньше, а наша земля будет заселяться «беженцами». И, кстати, нашим турецким «друзьям» этот сценарий тоже нравится, ведь исламизация Украины позволит и им расширить свое влияние (я уже молчу, что они уже выстроились в очередь на «отстраивать Украину за деньги ЕС»). В частных разговорах европейские политики оценивая нынешнюю войну говорят «хорошо, что вы не объединились против нас».

Так вот продолжу тем, с чего начал. Один из моих друзей рассказал реальную историю с прошлого года. В одном из северных регионов Италии албанская диаспора попыталась подмять все под себя. Итальянцы смирились, но довольно большие общины украинцев решили объединиться и дали отпор албанцам. Теперь в регионе порядок, а новая община договорилась еще и помогать гуманитарным миссиям. Бывает и так…