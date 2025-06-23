ЧерныШОУ Алексей Курпас

2025-06-23 07:42 222

Нашему народу в очередной раз показали шоу с охотой на коррупционеров. Яйца по 17 гривен все уже забыли, отсутствие фортификаций за 40 миллиардов никто не замечает, это ж не Кличко за брусчатку критиковать. Дороги за миллиарды гривен на территориях боевых действий - это необходимость, это ж не Кличко со свими ремонтами дорог в Киеве, где уже пятая часть населения Украины осела. Но дело Чернышова и ребят – это не просто так.

В свое время Чернышова сватали на главу Киевской городской государственной администрации вместо Кличко, но что-то пошло не так. Тогда появилась в СМИ информация, что Чернышов в первую очередь не готов смещать Кличко, так как у него есть свои отношения с мэром Киева, а если уж займет пост, то ничего менять не собирается.

У Офиса Президента такой расклад отмели и Ермак обиду на Чернышова затаил. Именно тогда анонимные тг-каналы начали разгонять информацию, что Чернышов возжелал жену Зеленского, в надежде разозлить первое лицо, но не сложилось, и Чернышова оставили в покое.

Но вернемся к нынешнему шоу. Почему вдруг сейчас решили штурмовать Чернышова и почему именно во время его зарубежного турне разыграли данное шоу? Логика создателей была проста, как забор: все равно придет момент, когда первому лицу начнут предъявлять его собственных «Свинарчуков», и это отобразится на выборах.

Хороший шахматист вместе с хорошим шоуменом всегда смогут создать иллюзию коррупции и зрады, чтобы ее мужественно развенчать и потоптаться на костях обличителей.

Чернышов одна из самых удобных кандидатур, лучше даже чем Кирилл Тимошенко, и тем более свой в доску и готов будет подыграть, а если что, готов будет и пожертвовать собой (дорого).

Если честно, то мне это шоу напоминает притчу про мальчика, который кричал «волки!» и когда волки действительно пришли, никто ему уже не поверил.

Так что мальчик, кричащий «коррупция в окружении президента!» - это очередной шаг к выборам.