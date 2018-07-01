Политика видео В Ивано-Франковской области потопом снесло кафе на берегу реки

2018-07-01 13:00 312

В Ивано-Франковской области река Ломница вышла из берегов из-за сильных дождей. Видео чрезвычайного происшествия опубликовал в сети пользователь Олег Ярема.

Из-за обильных потоков смыло летнюю площадку местной колыбы "На Ломнице", что находилась в селе Добровляны.

Кроме того, в Калуши ливнем затопило приют для бездомных животных.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за обильных дождей затоплены 89 жилых, административных и производственных зданий, 1250 приусадебных участков, размыто 5 берегоукреплений, одна дамба, повреждено 5 автомобильных и два пешеходных моста, повреждено 25 участков дорог.