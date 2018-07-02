Политика Сегодня омбудсмен Денисова обсудит с послами ЕС освобождение Сенцова и Сущенко

2018-07-02 13:16 111

Сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретится с послами Европейского союза по вопросу посещения украинских политзаключенных в России.

"В 14.00 я встречаюсь именно с послами Европейского союза и буду рассказывать им о своей поездке, о состоянии выполнения договоренностей между двумя президентами", - сказала Денисова в эфире украинского телеканала.

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По ее словам, двусторонние договоренности о посещении заключенных в РФ и в Украине не принесли результата из-за того, что Россия не заинтересована в этом и сделала все, чтобы сорвать этот процесс.

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Денисова также подчеркнула, что Россия всегда искала повод, чтобы не выполнять свои обещания перед Украиной.

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