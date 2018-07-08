Политика видео Появились подробности ДТП с участием радикала Линько

2018-07-08 11:30 444

 

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата от "Радикальной партии" Дмитрия Линько. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Политик угодил в ДТП в Кировоградской области. По свидетельствам очевидцев, водитель Линько не справился с управлением и зацепил грузовик.

От удара внедорожник отбросило на хозяйственную постройку при дороге. Все участники происшествия отделались ссадинами и испугом. На месте составили европротокол и разъехались.

Напомним, что авария произошла 7 июля. В результате ДТП, в автомобиле Линько сработали все передние автоматические подушки безопасности.

По заверению главы "Радикальной партии" Олег Ляшко его соратника спас ремень безопасности.

 

Еще по теме

фото В Киеве лихач пытался оторваться от полиции и снес два столба

2018-07-06 10:45 513

В Киеве застрелили подполковника полиции: подробности убийства

2018-07-05 17:30 993

Стрельба в центре Киева: появились первые подробности

2018-07-03 18:30 720

Механик рассказал, с какой скоростью ехала машина Зайцевой при смертельном ДТП в Харькове

2018-07-03 17:00 804

Еще новости в разделе "Политика"

В ОБСЕ назвали причины срыва перемирия на Донбассе

2018-07-08 14:00 414

видео Появились подробности ДТП с участием радикала Линько

2018-07-08 11:30 444

Волкер: США не планируют признавать аннексию Крыма

2018-07-08 10:00 315

Официально. В Украине может исчезнуть питьевая вода

2018-07-07 13:30 1362
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В ОБСЕ назвали причины срыва перемирия на Донбассе 2018-07-08 14:00 414
видео Появились подробности ДТП с участием радикала Линько 2018-07-08 11:30 444
Волкер: США не планируют признавать аннексию Крыма 2018-07-08 10:00 315
Официально. В Украине может исчезнуть питьевая вода 2018-07-07 13:30 1362

Лента

15:00 Специалисты назвали продукты, которые не нужно мыть MIGnews.com.ua
14:30 У омбудсмена прокомментировали новый закон "про алименты
14:00 В ОБСЕ назвали причины срыва перемирия на Донбассе
13:30 Хорваты после победы над Россией на ЧМ-2018: "Слава Украине!"
13:00 В воскресенье, 8 июля, Украину накроет жара, но на юге пройдут дожди
12:30 В финале чемпионата мира сыграют Франция и Англия – букмекеры
12:00 "Мы сражались, но все как в тумане". Тренер сборной России расстроен вылетом команды с ЧМ-2018
видео 11:30 Появились подробности ДТП с участием радикала Линько
11:00 ООС: Боевики применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, без потерь
10:30 Украинцы обеднели на 22 миллиарда гривен