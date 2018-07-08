Политика видео Появились подробности ДТП с участием радикала Линько

2018-07-08 11:30 444

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата от "Радикальной партии" Дмитрия Линько. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Политик угодил в ДТП в Кировоградской области. По свидетельствам очевидцев, водитель Линько не справился с управлением и зацепил грузовик.

От удара внедорожник отбросило на хозяйственную постройку при дороге. Все участники происшествия отделались ссадинами и испугом. На месте составили европротокол и разъехались.

Напомним, что авария произошла 7 июля. В результате ДТП, в автомобиле Линько сработали все передние автоматические подушки безопасности.

По заверению главы "Радикальной партии" Олег Ляшко его соратника спас ремень безопасности.