Из-за ремонта Северного потока резко вырос транзит газа по украинской ГТС

Заявка на транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины выросла на 10% – до 300 млн кубометров в сутки из-за остановки на ремонт газопровода Северный поток в Балтийском море.
"В очередной раз ГТС Украины подтверждает статус основного и наиболее надежного маршрута транспортировки газа из РФ в Европу", – сообщила пресс-служба Укртрансгаза.
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Транзит через ГТС Украины 300 млн куб. м/сутки газа и выше в последний раз был зафиксирован в сентябре 2017 года.
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Напомним, ранее сообщалось, что газопровод Северный поток полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца.