Домагой Вида вскоре снова будет играть в команде с Андреем Ярмоленко

Хорошо известный в Киеве экс-динамовец, финалист чемпионата мира Домагой Вида может стать игроком английского "Вест Хэма".
По данным источников Milliyet, лондонский клуб предложил "Бешикташу" 22 млн евро за выкуп контракта защитника сборной Хорватии.
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Другие претенденты на экс-динамовца, "Ливерпуль" и "Эвертон", предлагали меньше.
Напомним, этим летом почти за 25 млн евро "Вест Хэм" купил у "Боруссии" украинца Андрея Ярмоленко, который играл вместе с Видой в киевском "Динамо".
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