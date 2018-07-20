Спорт Домагой Вида вскоре снова будет играть в команде с Андреем Ярмоленко

2018-07-20 15:13 237

Хорошо известный в Киеве экс-динамовец, финалист чемпионата мира Домагой Вида может стать игроком английского "Вест Хэма".

По данным источников Milliyet, лондонский клуб предложил "Бешикташу" 22 млн евро за выкуп контракта защитника сборной Хорватии.

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Другие претенденты на экс-динамовца, "Ливерпуль" и "Эвертон", предлагали меньше.

Напомним, этим летом почти за 25 млн евро "Вест Хэм" купил у "Боруссии" украинца Андрея Ярмоленко, который играл вместе с Видой в киевском "Динамо".

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