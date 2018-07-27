Политика видео Депутаты устроили разборки в горсовете Конотопа - 50 человек задержаны

2018-07-27 09:40 276

В горсовете Конотопа Сумской области во время проведения сессии возникла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. 50 человек задержаны.

Как сообщает пресс-служба полиции области, силовики успешно разняли конфликтующие стороны, но в ходе пострадали четверо полицейских.

Во время заседания между сторонниками и противниками мэра периодически возникали словесные перепалки и драки. В итоге дошло до того, что полицейские стали между сторонами стеной.

"Правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию", - рассказал замначальника областной полиции Олег Кузминков.