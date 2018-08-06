Экономика Доллар по 50 - паника или реальность

2018-08-06 17:30 171

Курс гривны подтягивается к 28 за доллар. Нацвалюта с 20-х чисел июля медленно, но упорно ползет вниз, а в соцсетях ползут слухи о грядущем обвале. Вспоминают, что именно в августе, раз в десять лет курс гривны падает в разы – 1998, 2008. Журналисты разбирались, почему гривна начала падать и ждать ли кризиса.

Эксперты утверждают, что основными причинами падения гривны являются вывод дивидендов из Украины нерезидентами и значительный отток финансов. К осени гривна может стабилизироваться, но правительству для этого придется пойти на значительные уступки перед МВФ и принять ряд непопулярных решений.

Роковой август для гривны

Падение гривны к концу лета раз в 10 лет оборачивается масштабным финансовым кризисом. Последний серьезный обвал случился в 2008, тогда гривна ослабла почти на 30%. На десять лет раньше – в 1998-м – гривна провалилась с 2,5 за доллар сразу до 5. И вот опять – спустя ровно 10 лет – гривна начинает "дергаться", при этом все понимают, что бюджетная ситуация в стране неблагополучна.

В соответствии с данными госказначейства, дефицит бюджета достигает отметки в 60 миллиардов и значительно превышает показатели аналогичных периодов прошлых лет. К тому же курс доллара по отношению к национальной валюте начал расти еще в июле и останавливаться как будто не собирается. Однако эксперты утверждаю – пока что для паники причин нет. Главная интрига – новый транш МВФ.

“Текущая девальвация связана с сочетанием целого ряда фактов – это вывод дивидендов и вывод ОВГЗ (облигации украинского внутреннего госзайма, – Ред.) нерезидентами и не очень благоприятная ситуация в металлургии на фоне роста нефтяных котировок. Это стало неудачным для гривны сочетанием факторов, которое было сложно предсказать. Эту ситуацию подкормили еще и возмещением НДС, – объясняет экономист Виталий Шапран. – К тому же сейчас пошел резкий спрос на наличном рынке. Все это вместе стало причиной.

Доллар по 50 – паника или реальность?

По словам Шапрана, опасаться резкого обвала национальной валюты не стоит. К началу осени спрос снизится и ситуация должна стабилизироваться. Эксперт развенчивает “страшилки” о том, что “зеленый” может вырасти в полтора-два раза.

“Эту ликвидность рынок “пережует” через пару недель”. Все успокоится. А осенью мы будем смотреть на урожай и ценовую коньюнктуру, на урожай. Я уверен, что сейчас для резкой девальвации фундаментальных причин нет”, – говорит Шапран.

По его словам, третий квартал по платежному баллансу будет более благополучным, чем второй. Разумеется, роста гривне это не принесет, но стабильность установится.

“Тренд на конец лета – это плавная ревальвация, а к началу осени рынок перейдет в состояние штиля”, - уверен Шапран.

Каких жертв потребует уверенная гривна?

Но главной интригой сегодня остаются договоренности с Международным валютным фондом, которых Украина может и не дождаться. Фонд выставил перед правительством ряд условий, а для того, чтобы их выполнить, придется идти на непопулярные меры – поднимать коммунальные тарифы для населения и урезать расходы на социальные нужды.

“Если Украина успеет вскочить в последний вагон договоренностей с МВФ, то гривна будет стабилизирована. Сейчас на столе переговоров два основных вопроса – тарифы на газ и обеспечение умеренного баланса бюджета. Оба эти вопроса имеют возможности для компромисса”, - говорит экономический эксперт Алексей Блинов.

По словам Блинова, скорее всего Гройсман пойдет на повышение тарифов. При этом рост цен на коммуналку для украинцев растянут на сколько этапов.

“Вопрос в том, как эту формулу преподнести. Ее можно интерпретировать иначе, чем просто приведение тарифов в автоматическое соответствие цены на импортный газ. Это создает люфт для уменьшения фактического повышения тарифов этой осенью”, - уверен он.

Еще одно обязательное условие для правительства – сокращение расходной части бюджета. А значит, обещанного роста пенсий и зарплат бюджетникам в ближайшее время ждать не стоит. Скорее всего, выплаты поднимут к весне и подгонят это “достижение” к выборам.

Транш МВФ – а если не договоримся?

Реальный обвал курса гривны возможен в том, случае, если договоренности с МВФ будут провалены. Ведь без сторонней помощи – силами бюджета – из нынешнего положения страна не выйдет, считает Виталий Шапран.

“Отсутствие поддержки фонда в ситуации аналогичной с Турцией, в которой мы находимся, может обернуться для нас катастрофой. Это может развернуться в ряд непредсказуемых событий – некотролируемая инфляция, отсутствие роста ВВП. И фонд в этом тоже не заинтересован, ведь кризис в Украине может привести к кризису, который затронет другие страны восточной Европы. По моей информации, договор с МВФ будет подписан. Ведь правительство же тоже живет не на Луне. Они видят ситуацию, к чему срыв договоренностей привел наших соседей”, – считает экономист.