Спорт "Нужно больше рисковать", - Хацкевич прокомментировал победу "Динамо"

2018-08-15 14:13 150

Наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу над "Славией", которая вывела киевлян в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Слова главного тренера приводит официальный сайт "Динамо".

"Тяжелая игра, даже две. Кажется, что футбол соперника достаточно простой – левый фланг, передача в центр и борьба. Наши ребята умеют терпеть, дождались своего шанса, и мы еще на шаг приблизились к Лиге чемпионов.

Начало было за нами, но когда мы играли первым номером? После первого мяча стали играть поперек и назад, защитники находились под давлением "Славии", и приходилось выходить через короткий пас. В перерыве чуть поменяли игру. Нужно увереннее играть при контроле мяча и рисковать – футбол это подразумевает.

К какой игре мы готовились, такая она и была. Вне зависимости от того, кто в "Славии" играет, философия игры команды не меняется. Может, в первом тайме мы позволяли спокойно доставлять мяч с фланга в штрафную, но во втором тайме перестроились и перекрыли фланги. Потом соперник начал играть через центральных защитников, длинный пас, и мы были готовы.

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Мы больше старались контролировать мяч. Шепелев это хорошо умеет, и от этого отталкивались в первую очередь. Плюс мы понимали, что будет много верховых единоборств – для этого вышли Сидорчук и Гармаш. Виталий получил небольшое повреждение на тренировке, и мы не видели смысла выпускать его с первых минут. Все было спланировано, и мы следовали задумке.

Пока трансферное окно открыто, все может быть. Кроме того, есть интерес к нашим игрокам, и это также меня не может не беспокоить как тренера. Супрягу не увидим 10-12 дней – была травма после чемпионата Европы, и он восстанавливается. Буэно тренируется всего неделю. Поэтому пока, разумеется, будем полагаться на более опытных ребят", – сказал Хацкевич.

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Напомним, в плей-офф отбора ЛЧ "Динамо" сыграет с голландским "Аяксом". Матчи с амстердамским клубом состоятся 21 и 28 августа.