Политика видео Кто убил Захарченко: появились новые подробности ликвидации террориста

2018-09-01 07:30 345

 

Одним из подозреваемых в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко является его охранник.

По данным источника Life в "силовых органах", сразу после взрыва в центре оккупированного Донецка он скрылся с места происшествия. Все пропускные пункты на границе "ДНР" с Россией и Украиной перекрыты для розыска подозреваемого. Также объявлено чрезвычайное положение.

Издание "Ведомости" также сообщает, что заведение "Сепар", где прогремел взрыв, принадлежало этому человеку. Однако сам Захарченко появлялся там редко.

По предварительной информации местных СМИ, сдетонировала взрывчатка непосредственно в кафе. Однако на месте происшествия, по состоянию на 18:50 поражающих элементов не было обнаружено.

Как сообщалось, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв. Захарченко был серьезно ранен и умер в больнице, куда его экстренно госпитализировали.

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