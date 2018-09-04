Политика В Крыму из-за катастрофы началась массовая эвакуация: подробности и фото

2018-09-04 20:17 564

В оккупированном Россией Крыму из-за экологической катастрофы в Армянске началась срочная эвакуация детей.

Об этом сообщил глава оккупационных "властей" Крыма Сергей Аксенов в Facebook, заявив, что несмотря на это в регионе "нет оснований для введения ЧС". В свою очередь блогеры RoksolanaToday&Крым и "КРЫМский бандеровец" в Twitter опубликовали фото эвакуации, отметив, что оккупанты очень долго шли к данному решению.

"Армянск, эвакуация. Смешанные чувства на душе... Долго, как долго. Но смогли добиться необходимых действий от "властей", - написано в сообщении.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом - у людей першит в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывается сыпью.

По словам местных жителей, сами оккупанты умалчивают причины происходящего, утверждая лишь то, что выбросы с заводов якобы стали значительно меньшими. При этом позже заявили о намерении разобраться в ситуации.