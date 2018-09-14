Политика видео Суд над министром инфраструктуры Омеляном: онлайн-трансляция

2018-09-14 11:45 174

 

 

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 14 сентября, избирает для министра инфраструктуры Владимира Омеляна меру пресечения.

 

Министра обвиняют в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2) и декларировании недостоверной информации (ст.366-1). Прокуроры САП будут просить суд назначить для Омеляна залог в 5 млн гривен.

По словам министра, подозрение НАБУ необоснованно, и он с легкостью докажет в суде происхождение своих доходов. Вместе с тем Омелян посетовал, что пострадал его имидж и еще придется тратить деньги и время на судебные разбирательства.

Министр заявил о давлении со стороны НАБУ, но добавил, что уходить в отставку не собирается.

В Кабинете министров выразили надежду, что вручение подозрения министру инфраструктуры не повлияет на работу министерства.

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