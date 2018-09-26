Политика видео Порошенко выступил на Генассамблее ООН

2018-09-26 23:00 87

 

Главными темами президентского спича являются безопасность, гуманитарная ситуация на Донбассе, а также перспективы введения миротворческой миссии.

Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН сегодня, 26 сентября. Украинский лидер в своей речи поговорил о миротворцах, а также передал ноту о прекращении "дружбы" с РФ.

Накануне президент Петр Порошенко с супругой Мариной уже прибыл в Нью-Йорк для участия в 73-й Генассамблее ООН.

Главными темами президентского спича являются безопасность, гуманитарная ситуация на Донбассе, а также перспективы введения миротворческой миссии. Отдельно речь пойдет о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. По словам первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, соответствующую ноту Порошенко передаст генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко во время рабочей поездки в США вручил высокие государственные награды на встрече с лидерами украинской общины.

Напомним, Порошенко возглавляет украинскую делегацию на 73 сессии Генассамблеи ООН.

Еще по теме

Порошенко о получении Томоса: Мы уже на финишной прямой

2018-09-26 22:00 240

фото Курт Волкер передал Порошенко декларацию о непризнании аннексии Крыма

2018-09-26 15:45 333

Порошенко опять перед выборами обещает продать свой завод в Киеве

2018-09-26 12:45 342

Порошенко в ООН призвал не медлить со вводом миротворцев на Донбасс

2018-09-26 09:10 399

Еще новости в разделе "Политика"

видео Порошенко выступил на Генассамблее ООН

2018-09-26 23:00 87

Порошенко о получении Томоса: Мы уже на финишной прямой

2018-09-26 22:00 240

Чехия не будет раздавать гражданство жителям Закарпатья - посольство

2018-09-26 21:30 228

Климкин заявил об отсутствии понимания со стороны Сийярто в деле о венгерских паспортах

2018-09-26 20:00 222
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

видео Порошенко выступил на Генассамблее ООН 2018-09-26 23:00 87
Порошенко о получении Томоса: Мы уже на финишной прямой 2018-09-26 22:00 240
Чехия не будет раздавать гражданство жителям Закарпатья - посольство 2018-09-26 21:30 228
Климкин заявил об отсутствии понимания со стороны Сийярто в деле о венгерских паспортах 2018-09-26 20:00 222

Лента

видео 23:00 Порошенко выступил на Генассамблее ООН
22:00 Порошенко о получении Томоса: Мы уже на финишной прямой
21:30 Чехия не будет раздавать гражданство жителям Закарпатья - посольство
21:00 Трамп предложил решить палестино-израильский конфликт созданием двух государств
20:30 Рева объяснил схему индексации пенсий
20:00 Климкин заявил об отсутствии понимания со стороны Сийярто в деле о венгерских паспортах
19:30 В МВД готовят "сюрприз" для нарушителей ПДД
19:00 Госдума РФ приняла закон о повышении пенсионного возраста
18:30 Шахтер и Динамо узнали места в новом рейтинге УЕФА лучших команд Европы
18:00 В Украине внезапно увеличили число призывников