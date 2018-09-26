Политика видео Порошенко выступил на Генассамблее ООН

2018-09-26 23:00 87

Главными темами президентского спича являются безопасность, гуманитарная ситуация на Донбассе, а также перспективы введения миротворческой миссии.

Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН сегодня, 26 сентября. Украинский лидер в своей речи поговорил о миротворцах, а также передал ноту о прекращении "дружбы" с РФ.

Накануне президент Петр Порошенко с супругой Мариной уже прибыл в Нью-Йорк для участия в 73-й Генассамблее ООН.

Главными темами президентского спича являются безопасность, гуманитарная ситуация на Донбассе, а также перспективы введения миротворческой миссии. Отдельно речь пойдет о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. По словам первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, соответствующую ноту Порошенко передаст генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко во время рабочей поездки в США вручил высокие государственные награды на встрече с лидерами украинской общины.

Напомним, Порошенко возглавляет украинскую делегацию на 73 сессии Генассамблеи ООН.