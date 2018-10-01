Экономика За сентябрь из бюджета Украины исчезло почти 6 миллиардов гривен

2018-10-01 15:16 165

Количество денег на едином казначейском счете в сентябре сократилось с 27,085 млрд гривен (на 1 сентября) до 21,388 млрд гривен (на 1 октября).

Как указано в сообщении Госказначейской службы, за месяц количество денег на едином казначейском счете сократилось на 21%.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 августа - 1,995 млрд гривен, а максимальный - 27,085 млрд гривен - на 1 сентября.

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За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Напомним, ранее в Минфине заявляли, что средства единого казначейского счета страны резко сократились из-за того, что Минфин не смог взять займы.