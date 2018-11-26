Парламент рассматривает вопрос о введении военного положения в Украине
Голосование о введении военного положения в Украине пройдет на внеочередной сессии Верховной Рады 26 ноября.
Ранее парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту поддержать данный законопроект.
Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.
В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.
По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.
В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.