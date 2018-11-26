Политика видео Заседание Верховной Рады по решению о военном положении: онлайн-трансляция

2018-11-26 16:00 408

Парламент рассматривает вопрос о введении военного положения в Украине

Голосование о введении военного положения в Украине пройдет на внеочередной сессии Верховной Рады 26 ноября.

Ранее парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту поддержать данный законопроект.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.