Политика видео Нападение России на Украину в Азове: Совбез ООН обсуждает российскую агрессию – онлайн-трансляция

2018-11-26 19:15 339

 

После того, как россияне захватили украинские суда, переходившие из Одессы в Мариуполь, руководство Украины созвало совещание Совета безопасности ООН. Сегодня, 26 ноября, в 18:00 по Киеву началось экстренное совещание относительно агрессии страны-оккупанта против украинского государства в Азовском море, после того, как россияне обстреляли и захватили суда ВМС Украины, направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

 

 

 


Сообщается, что страны-члены Совета Безопасности ООН не поддержали проведение заседания по той повестке, которую предлагала Россия. Москва требовала рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины. Первой на заседании выступила постоянная представительница США при ООН Никки Хейли, сообщает "Громадське". Она от имени «единого фронта» Нидерландов, США, Польши и Швеции выступила против повестки дня России. США призвали все страны голосовать против предложений РФ.

Так, присутствующие на заседании страны проголосовали против предложений России. Семь стран выступили против, четыре за, еще четыре воздержались. Россия заявила, что этим голосованием страны якобы «дискредитируют Совет Безопасности ООН». «Мизерный масштаб, уважаемые, мизерный. Мы сожалеем в связи с результатами голосования. Но никто не может помешать России задавать здесь те вопросы, которые мы считаем важными», — заявил постоянный представитель России в ООН и добавил, что он не будет выступать на повестке дня, которую инициировала Украина.

 

 

 

 

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