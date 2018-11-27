Экономика Из-за военного положения начала быстро дешеветь гривна - доллар уже по 29 грн

2018-11-27 15:46 411

Курсы продажи и покупки наличной валюты в обменных пунктах столицы сегодня значительно выросли. Эксперты говорят, причиной падения гривны стали новости о военном положении.

Курс доллара повысился на 84,2 коп. до 28,8794 UAH/USD, покупки - на 26,64 коп. до 27,9677 UAH/USD

Средний курс покупки евро повысился на 29,41 коп. до 31,6484 UAH/EUR, курс продажи повысился на 85,25 коп. до 32,8223 UAH/EUR.

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В то же время, торги на межбанке открылись долларом по 27,75-27,80 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день стоимость доллара выросла на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

Стоимость евро выросла на 6 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже - до 31,68-31,85 грн.

Напомним, гривна начала быстро снижаться накануне на фоне решения о введении военного положения.