Политика документ Пленный украинский моряк сумел из Крыма передать записку своей семье

2018-11-28 09:40 114

Незаконно взятый в плен и арестованный в Крыму украинский военный моряк Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным.

"У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!", – коротко написал 21-летний моряк в записке, обнародованной ресурсом "Крым.Реалии".

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Также через юриста моряк передал сообщение о давлении на себя, но уточнил, что вину не признал и не признает, поскольку исполнял приказы командования.