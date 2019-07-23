Политика видео Никакой амнистии для боевиков Донбасса не будет, это не допустимо, - Разумков

2019-07-23 12:46 54

В политической партии "Слуга народа" считают недопустимой возможность амнистии для боевиков, которые совершили военные преступления на Донбассе. Об этом заявил глава президентской политсилы Дмитрий Разумков в ходе программы"Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - подчеркнул Разумков.

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 Ранее Разумков объяснил, почему с боевиками на Донбассе не стоит вести переговоры. Он уверен, что представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны, и диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения, а именно с Москвой.

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