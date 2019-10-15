Экономика Министр экономики уверяет, что проблемы с кредитом МВФ не связаны с Приватбанком

2019-10-15 15:14 90

Министр экономики Тимофей Милованов опровергает заявление замглавы НБУ Екатерины Рожковой о том, что неопределенная судьба ПриватБанка является причиной проблем в переговорах миссии МВФ с Украиной по новой программе кредитования. 

“Reuters процитировали Екатерину Рожкову: "переговоры с МВФ о новом транше приостановлены из-за вопроса ПриватБанка". Это неправда! Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", - сообщил глава украинского экономического ведомства в своем Facebook.

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Чиновник уверяет, что в вопросе ПриватБанка нет никаких нарушений договоренностей с МВФ, на данный момент идут суды между государством и бывшими владельцами.

Министр также сообщил, что до сих пор не было принято никаких решений или действий касательно ПриватБанка, которые не соответствовали бы государственным интересам.

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