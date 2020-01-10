Мир фото В США доказали, что украинский Boeing 737 в Иране был сбит двумя ракетами Gauntlet

2020-01-10 09:38 219

В США пришли к выводу, что украинский пассажирский лайнер МАУ Boeing 737, потерпевший крушение вскоре после вылета из Тегерана в среду, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух", выпущенными Ираном. 

"У нас есть высокий уровень уверенности в том, что он (самолет Boeing 737) был сбит Ираном. За самолетом следил иранский радар, обнаруживающий ракеты, непосредственно перед тем, как были выпущены две ракеты ", - сообщил американский чиновник в комментарии The Wall street Journal.

По его словам, самолет был сбит ракетно-воздушной системой SA-15, также называемой Gauntlet ("Латная рукавица", всепогодный тактический ЗРК "ТорМ2КМ").

НА МЕСТЕ КРУШЕНИЯ BOEING 737 НАЙДЕНЫ ОБЛОМКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ

Вашингтон считает, что Иран, возможно, сбил самолет по ошибке, сказал второй американский чиновник. Одним из факторов, определивших версию США с ракетным поражением самолета, был широкий радиус разброса обломков на месте крушения. По словам чиновника, самолеты, потерпевшие крушение в результате механического повреждения, имеют более узкий радиус разброса обломков.

Ранее американские СМИ Newsweek и CBS News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор".

BOEING-737 СБИЛИ ПВО ИРАНА - НА ФОТО НАШЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

 

 

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