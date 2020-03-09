Политика Суд по делу МН17: на первое заседание не явился обвиняемый

2020-03-09 13:44 225

Председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд, передает "РБК-Украина".

Известно, что подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Как отмечается, на заседании будут присутствовать только адвокаты подполковника ВДВ Олега Пулатова.

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Также судья Стейнхаюс объявил, что, в случае если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие.

Напомним, что судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе на этой неделе будут проходить ежедневно с 11:00 до 19:00 по киевскому времени.