Политика Сколько голосований депутаты прогуляли под предлогом карантина

2020-04-28 10:14 219

За период карантина в голосованиях Верховной Рады стали принимать гораздо меньше депутатов.

Как сообщает Комитет избирателей Украины, за время карантина состоялось восемь пленарных заседаний парламента (17, 30 марта, 13, 16 и 25 апреля). На заседаниях было проведено 384 голосования.

"В среднем один депутат принял участие (нажал "за", "против" или "воздержался") только на 57% голосований Рады. Таким образом, народные депутаты проигнорировали почти половину голосований во время карантина. Это самый низкий показатель за все время работы ВР IX созыва", - отмечают в КИУ.

При этом в марте показатели участия в голосованиях были на уровне 66%, феврале - 73%, январе - 82%, декабре - 79%, ноябре - 80%, октябре - 65%, сентябре - 71%.

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В КИУ добавляют, что 51 народный депутат принял участие в менее 10% голосований Рады во время карантина. Трое депутатов приняли участие в 100% голосований (Александр Бакумов, Георгий Мазурашу, Александр Литвинов).

Отмечается, что активно голосовали депутаты Слуги Народа (в среднем приняли участие в 84% голосований) и Европейской солидарности (75%). У группы Доверие показатели на уровне 64%, у Голоса - 57%, у ОПЗЖ - 56%, у Батькивщины - 50%. Депутаты группы За будущее в среднем приняли участие лишь в 39% голосований.

"Во время карантина народные депутаты рассматривали не только законы, направленные на борьбу с коронавирусом, но и ряд других важных решений. В частности, был принят так называемый закон о рынке земли, который сопровождался значительным количеством правок. Именно это существенно повлияло на низкие показатели участия депутатов в голосованиях. Ведь традиционно рассмотрение поправок воспринимается многими депутатами как техническое голосование, в которое не стоит особо вникать. Однако, кроме этого, некоторые фракции и группы сознательно саботировали голосование по отдельным вопросам, мотивируя это своей политической позицией и полным неприятием предложенных законодательных изменений", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

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