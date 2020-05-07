Мир Мадонна призналась, что переболела коронавирусом сама об этом не зная

2020-05-08 22:12 63

Культовая певица Мадонна рассказала своим фанатам, как переболела коронавирусом.

На своей странице в Instagram она опубликовала изображение громкого заголовка о том, как она помогает в борьбе с коронавирусом.

В комментарии Мадонна отметила, что она действительно переболела коронавирусом, но не знала об этом.

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Также она отметила, что заболела около семи недель назад, когда была в туре в Париже. Она и другие участники ее шоу заболели. Тогда звезды решили, что у них "очень плохой грипп". Однако сдала тест на антитела, и он оказался положительным.

Также Мадонна подчеркнула, что сейчас она абсолютно здорова. Она призвала не читать громкие заголовки в сети, а "самим исследовать природу этого вируса".

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