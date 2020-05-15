Политика В ЕС признали, что выйти из кризиса смогут только с помощью Украины

2020-05-15 13:42 366

В ЕС и Украине считают, что существуют вызовы, которые возможно преодолеть только вместе, поэтому будут совместно искать выход из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом на телеконференции Украина в Восточном партнерстве: амбиции после 2020 года заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниэльссон, сообщает Укринформ.

"В условиях кризиса мы в ЕС за очень короткий промежуток времени поняли, что есть вещи, которые мы можем решить только вместе. Я думаю, что такое признание в большой степени касается также партнеров. Именно поэтому мы дали новый старт сотрудничеству, чтобы вместе ответить на этот вызов в Украине и Европе, соединить все это вместе. Убежден, что это правильный подход, и мы будем видеть все больше его проявлений по мере продвижения вперед. Мы оказались в кризисе вместе, и мы попробуем найти из него выход также вместе", - отметил представитель Еврокомиссии.

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Даниэльссон напомнил, что одним из направлений поддержки Украины со стороны ЕС в условиях кризиса стала существенная финансовая помощь. В частности, речь идет о 119 миллионах евро, которые были перенаправлены из программ сотрудничества для адресных мер противодействия эпидемии COVID-19. Это конкретная помощь, которая включает средства защиты, тест-системы и лабораторное оборудование, а также предусматривает существенную поддержку реальной экономики, малых и средних предприятий.

"Все это вместе четко демонстрирует солидарность - как и способность работать вместе. Мы должны посмотреть, как это послание будет воспринято в Украине, а также в Европе. Мы хотим продолжать работать вместе, и я думаю, в дальнейшем будет больше такого сотрудничества, в том числе, в привлечении Украины к политике ЕС", - сообщил Даниэльссон.

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