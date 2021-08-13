Мир Великобритания срочно эвакуирует сотрудников своего посольства в Афганистане

2021-08-13 11:20

Великобритания эвакуирует своих граждан, работающих в посольстве в Кабуле, из Афганистана. Так, Лондон направит в Афганистан 600 военных, пишет Sky News.

Военнослужащие будут отправлены на краткосрочный период и прибудут в Кабул уже в ближайшие дни.

"Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Тем временем власти Дании также приняли решение эвакуировать в страну 45 граждан Афганистана, которые работали в датском посольстве в Кабуле, сообщает AP. Они имеют право выехать в Европу вместе с женой или мужем и детьми. Эвакуироваться смогут и работавшие переводчиками для датских военных афганцы.

"Влияние "Талибана" растет. И события развиваются быстрее, чем многие предсказывали", - заявили в МИД Дании.