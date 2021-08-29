Мир США начали вывод своих войск из аэропорта Кабула: что известно

2021-08-29 12:30

Из аэропорта Кабула начали улетать американские военные. Часть уже покинула страну.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

Он также отметил, что США "по-прежнему несут ответственность за аэропорт" и безопасность. Кирби добавил, что талибов нет в аэропорту и у выхода на посадку. При этом он не сказал, сколько военных уже эвакуировалось.

В свою очередь заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям генерал-майор Уильям Тейлор заявил: "Мы собираемся продолжать эксплуатацию аэропорта до конца… Мы продолжим эксплуатацию этого аэродрома, чтобы убедиться, что мы сможем выполнить наши операции".

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Также в Пентагоне заявили, что любой обладатель паспорта США может попасть в аэропорт в Кабуле. Также сообщается, что заявители на специальную иммиграционную визу (SIV) и афганцы, чья безопасность под угрозой, все еще проходят проверку в аэропорту.

Напомним, талибы после прихода к власти дали иностранным правительствам время до 31 августа на эвакуацию своих граждан.

Ранее стало известно о встрече 23 августа главы ЦРУ с лидером талибов.