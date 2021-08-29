Мир США начали вывод своих войск из аэропорта Кабула: что известно

2021-08-29 12:30

 

Из аэропорта Кабула начали улетать американские военные. Часть уже покинула страну.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

Он также отметил, что США "по-прежнему несут ответственность за аэропорт" и безопасность. Кирби добавил, что талибов нет в аэропорту и у выхода на посадку. При этом он не сказал, сколько военных уже эвакуировалось.

В свою очередь заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям генерал-майор Уильям Тейлор заявил: "Мы собираемся продолжать эксплуатацию аэропорта до конца… Мы продолжим эксплуатацию этого аэродрома, чтобы убедиться, что мы сможем выполнить наши операции".

Читайте также: Хаос и провал Байдена: американские эксперты о последствиях вывода войск из Афганистана

Также в Пентагоне заявили, что любой обладатель паспорта США может попасть в аэропорт в Кабуле. Также сообщается, что заявители на специальную иммиграционную визу (SIV) и афганцы, чья безопасность под угрозой, все еще проходят проверку в аэропорту.

Напомним, талибы после прихода к власти дали иностранным правительствам время до 31 августа на эвакуацию своих граждан.

Ранее стало известно о встрече 23 августа главы ЦРУ с лидером талибов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно, что будет с пенсиями украинцев в сентябре

2021-08-28 12:30

Визит Зеленского в США под угрозой: почему Украина окажется на втором плане у Байдена

2021-08-28 10:30

Официальный Киев и Вашингтон нашли компромисс в вопросе газопровода Северный поток-2

2021-08-27 15:47

В США обнародовали новые данные по взрывам в столице Афганистана

2021-08-27 11:15

Еще новости в разделе "Мир"

Медики назвали продукт, способный лечить болезни сердца и рак

2021-08-29 14:30

США начали вывод своих войск из аэропорта Кабула: что известно

2021-08-29 12:30

В Бразилии построили статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро

2021-08-29 11:00

Польша срочно строит капитальные заграждения на границе с Беларусью

2021-08-27 21:36
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Медики назвали продукт, способный лечить болезни сердца и рак 2021-08-29 14:30
США начали вывод своих войск из аэропорта Кабула: что известно 2021-08-29 12:30
В Бразилии построили статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро 2021-08-29 11:00
Польша срочно строит капитальные заграждения на границе с Беларусью 2021-08-27 21:36