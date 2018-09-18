Тариф на газ в Украине не должен превышать 90 гривен в месяц Ростислав Шапошников

2018-09-21 13:24 364

Правительство Украины снова поднимает цену на газ. Объясняют это тем, что низкая цена газа повышает коррупцию.

Для примера: в США я плачу за домашний газ примерно 23-24$\месяц. Грубо говоря, это 1 час работы. То есть за 1 час работы - ты оплачиваешь газ за целый месяц.

Если брать в Украине очень хорошую зарплату 90 грн\час, то следовательно - месяц использования газа в Украине должен стоить 90 гривен.

Или низкая цена газа в США свидетельствует о высокой коррупции в США?

Что в США, что в Украине, газ добывается на территории государства. Только в Америке деньги остаются на руках у населения, а в Украине все что выше 90 грн\месяц за газ - оседает в карманах шоколадных барыг. Вот и все.

Источник: facebook