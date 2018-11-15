Менше кричати, більше думати Маркиян Лубкивский

2018-11-26 08:47 891

У зв'язку з останніми подіями в Азовському морі треба менше кричати, а більше думати, що робити.

Ситуація, як на мене, є вкрай тривожною. Вона продемонструвала не лише нашу вразливість перед агресивними діями Російської Федерації, але й вразливість всього міжнародного права, міжнародної безпеки. Росія не зупиниться.

Але істерити не треба. Україні настав час спокійно розірвати дипломатичні і будь-які інші стосунки з Російською Федерацією.

Треба терміново розпочати консультації з країнами-гарантами безпеки України в рамках Будапештського меморандуму, як це й передбачено статтею 6 цього документу.

Мають бути негайно проведені консультації з США, Великою Британією, керівництвом ЄС та НАТО. Уже зрозуміло, що далі так продовжуватися не може.

Переконаний, що Україна має наполегливо добиватися членства в НАТО, бо інакше нас розчавлять.

І, звичайно, треба регулярно інформувати громадян України про те, що відбувається насправді і що робить керівництво України у зв'язку з актом агресії Російської Федерації.

Ну і останнє. Якщо у нас немає есмінців з ядерними боєголовками, може вистачить посилати на вірну загибель наші катери, які втрачають "плотики"?(

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