Спорт После поражения от Карпат Александр Хацкевич объявил, что уходит в отставку

2018-09-03 11:45 72

Александр Хацкевич на пресс-конференции после поражения от Карпат объявил о намерении уйти в отставку.

"У нас еще будет разговор с президентом. Но для себя я решение принял. Поблагодарил ребят в раздевалке за совместную работу и совместно проведенное время", – заявил Хацкевич.

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Отметим, что Динамо не может победить уже в четырех матчах подряд. Киевляне проиграли Аяксу (1:3), затем сыграли вничью с Черноморцем (1:1) и Аяксом (0:0), а после этого проиграли Карпатам (0:2).

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Спорт

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