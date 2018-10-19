Нацбанк обновил курс основных валют - почем сегодня доллар и евро

Нацбанк Украины установил на пятницу, 19 октября, курс доллара на уровне 28,03 грн.
Таким образом, по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня стоимость доллара поднялась на 12 копеек.
УКРАИНЦЫ ПЕРЕСТАЛИ СКУПАТЬ ДОЛЛАР - СДАЮТ ПОСЛЕДНИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
Евро также подорожал на 7 коп. и составил 32,25 грн.
Российский рубль остался на прежнем уровне - 0,426 грн.
36 ГРН ЗА ДОЛЛАР: КАБМИН ГРОЙСМАНА ГОТОВИТСЯ К КРУПНОМУ ПАДЕНИЮ
В отличие от понижения курса доллара, на этот раз столичные обменники отреагировали молниеносно. Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на пятницу, 19 октября, повысился по сравнению с 18 октября на 11,63 коп. до 28,2116 UAH/USD, курс покупки - на 9,43 коп. до 27,9425 UAH/USD.