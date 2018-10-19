Экономика Нацбанк обновил курс основных валют - почем сегодня доллар и евро

2018-10-19 13:44 174

Нацбанк Украины установил на пятницу, 19 октября, курс доллара на уровне 28,03 грн.

Таким образом, по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня стоимость доллара поднялась на 12 копеек.

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Евро также подорожал на 7 коп. и составил 32,25 грн.

Российский рубль остался на прежнем уровне - 0,426 грн.

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В отличие от понижения курса доллара, на этот раз столичные обменники отреагировали молниеносно. Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на пятницу, 19 октября, повысился по сравнению с 18 октября на 11,63 коп. до 28,2116 UAH/USD, курс покупки - на 9,43 коп. до 27,9425 UAH/USD.

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Экономика

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