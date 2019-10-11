Украина Чтобы Зеленский не потерял голос на марафоне вызвали врача и сделали уколы

2019-10-11 09:10 156

Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, длившегося более 14 часов, ответил на более чем 500 вопросов, говорится в сообщении Офиса президента в Facebook в ночь на пятницу. На пресс-марафон Зеленскому вызвали врача-фониатра. Глава государства воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

На пресс-конференции с главой государства присутствовали 300 журналистов.

"Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все", - прокомментировал пресс-марафон Зеленский.

Президент отметил, что отвечал на вопросы искренне, "однако на некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы".

Напомним, пресс-марафон президента Владимира Зеленского проходил в Kyiv Food Market. Мероприятие продлилось свыше 14 часов и установило мировой рекорд по продолжительности.

 

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