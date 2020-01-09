Экономика Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране

2020-01-09 15:15 132

Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8% на фоне крушения самолета МАУ под Тегераном, сообщает УНИАН.

Отмечается, что упавший накануне Boeing 737-800 - предшественник Boeing 737 MAX, чьи полеты были приостановлены после двух авиакатастроф, произошедших ранее.

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Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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